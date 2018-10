Balingen Musik klingt wie vor 40 000 Jahren

Balingen. Mag sich das Thema des Festivals auch immer in den Hinterköpfen der Beteiligten befunden haben -– bei den Konzerten, außer in Balingen auch in Blaubeuren und Ulm, war vor allem eins zu spüren: ganz viel musikalisches Können im Jetzt.

2018 ist das Europäische Kulturerbejahr, an dem sich das Haus der Volkskunst mit unterschiedlichen Veranstaltungen beteiligt, beispielsweise mit dem Festival. Die Schwaben haben sich 13 Gruppen aus Frankreich, Griechenland, der Ukraine, Sardinien, Sizilien, Galizien, Georgien, der Slowakei, Kroatien, Litauen, Bulgarien, dem Baskenland und Rumänien eingeladen.

Mit ihren teils archaisch anmutenden Instrumenten und in ihren fremdländischen Kostümen boten die Sänger und Musikanten stolz melancholische und fröhliche Musik aus ihrer jeweiligen Heimat dar. Erwartete man ausschließlich südländische Lebensfreude und nördlichen Ernst, dann wurde man überrascht, wenn es unvermutet anders kam.