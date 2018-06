Balingen Musik, Gesang, Schabernack

Balingen. Männer und ich – Teil 2: "Dreifaltigkeit" – das ist Musik, Gesang und Schabernack in allen Höhen und Tiefen mit Dietlinde Ellsässer, Heiner Kondschak und Jakob Nacken. Sie treten am 12. juni in Balingen auf. Angekündigt sind Liebesworte, Gesang, Gitarrensolo, lyrischer Soul-Sex, Wortgenuss, Erotik der Sprache, Liebesstöhnen, Weisheit, Musik, spitze Lippen, süßes Frätzchen, Liebelei, Spontanität und Schlagfertigkeit. Die Dame sehnt sich nach einem Mann, der mit poetischen Wortgirlanden ihr Herz zum Leuchten bringt. Die Herren schöpfen Verdacht, sind erschöpft, und trotzdem schöpferisch. Musikalisch umranken sie die Dame, die sich wortreich und sprachlustig dem Liebes-Singsang hingibt.

Sie schreibt gerne Liebesbriefe, aber an wen? Noch einmal sich zur Liebe locken lassen? Aber dann? Jugendliches Augenblitzen leuchtet in "dreifaltiger" Eleganz.

Bei Ernst & Heinrich heißt es tags drauf am Mittwoch, 13. Juni, "Irgendwas isch emmer". Geboten wird gehobener Schwachsinn mit Tiefgang von und mit Ernst Mantel und Heiner Reiff. " Irgendwas isch emmer" heißt es lapidar, wenn mal wieder etwas nicht so klappt wie man es gerne hätte. Und so heißt auch das neueste Programm der beiden Herren, das sich musikalisch-humoristisch mit solchen Phänomenen und Themen beschäftigt: Arzttermine kurzfristig wegen Krankheit verschoben. Dringende Geldanlagetermine mangels Kohle wieder abgesagt. Coole Blogger und Internetchecker, die immer noch bei Mama logieren.