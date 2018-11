Balingen Musik für Videospiele made by Tim Reichert

Für einen Vollblutmusiker hat Reichert verhältnismäßig spät mit Noten und Tönen begonnen. Mit zehn Jahren nahm er das erste Mal sein Euphonium in die Hand. Das spielt er bis heute im Musikverein Heselwangen. Zwei Jahre später saß er zum ersten Mal an einem Klavier. Das Üben und Proben nimmt bis heute einen großen Teil seiner Zeit ein. In der Kunst hat man eben niemals ausgelernt.

Zwei Jahre noch, schätzt er, wird er Student in Tübingen sein. Die Zeit bis zum Abschluss will er für sein Netzwerk nutzen und weiter die rund um den Globus eintrudelnden Aufträge für Soundtracks zum Zocken nutzen. Dann will er sich bei deutschen Game-Entwicklern bewerben. Oder irgendwann ein eigenes Institut für Videospiel-Komposition eröffnen. Denn wer das lernen will, der findet von Balingen aus im Moment die nächste Adresse in Holland.

Zum Träumen bleibt dem jungen Komponisten im Moment wenig Zeit. In den kommenden Tagen und Wochen gilt es für ihn, "Dreams" publik zu machen. Er wird Pianisten anschreiben, deren Stil ihm gefällt. Und hoffen, dass der eine oder die andere sagt: "Wow! Reichert muss in mein Repertoire."

Das große Geld erwartet Tim Reichert allerdings auch dann noch nicht. Die Links auf Youtube kosten nichts, und bis zum Verkauf großer Lizenzen ist es noch ein weiter Weg. Aber Reichert hat sie ja, seine "Dreams".

Info: Wer die eingängigen, gefühlvollen Klavierstücke für den heimischen CD-Player erwerben will, kann sich auf der Homepage des Künstlers unter www.tim-reichert.com informieren.