Balingen MusicalLadies mit großen Hits

Balingen. In der Produktion der Stadthalle Balingen wirken Beatrix Reiterer, Melanie Gebhard, Hannes Staffler, Nicolas Tenerani und eine aus fünf Musikern bestehende Live-Band unter der Leitung von Andreas Pabst mit. Zu hören sind die größten Hits aus "Der König der Löwen", "Die Schöne und das Biest", "Der Glöckner von Notre Dame", "Mary Poppins", "Bodyguard – Das Musical", "Rocky – Das Musical", "Tanz der Vampire", "Das Phantom der Oper", "Mamma Mia!" und vielen anderen.

Die Musicaldarstellerinnen Beatrix Reiterer ("Phantom der Oper", "Evita", "West Side Story") und Melanie Gebhard ("Wicked", "Ghost", "Ich war noch niemals in New York") laden zu einer Musicalgala ein, die extra für die Stadthalle Balingen produziert wurde.

Als Gäste konnten die "MusicalLadies" die Sänger Hannes Staffler ("Rocky", "Rebecca", "We Will Rock You") und Nicolas Tenerani ("Tanz der Vampire") gewinnen. Beide standen schon in diversen Produktionen in Stuttgarter Musicals auf der Bühne.