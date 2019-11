Balingen "Mühlengeist"-Pläne nehmen Formen an

"Jedes Teil hier hat eine Geschichte zu erzählen", sagt Hipp. Er ist zwar in erster Linie Abbruchunternehmer, ist aber wie Siegfried Reiter ein Freund der Geschichte von Gebäuden – und, soweit möglich, deren Wiederverwertung. Was Reiter mit dem Wiederaufbau des "Mühlengeists" vorhabe, sagt Hipp, sei "Recycling im besten Sinne".

Damit dafür nicht nur das nötige Material bereitliegt, hat sich Siegfried Reiter mit Otto M.F. Beutter einen neuen Architekten zur Seite geholt. Im Oktober hatten sie einen Termin bei Baudezernent Michael Wagner. Lange Zeit wollte die Stadtverwaltung den neuen "Mühlengeist" nur in zeitgemäßer und moderner Ausführung genehmigen – während Reiter die einst beliebte Gaststätte so wieder errichten wollte, wie sie einst gewesen ist.

Architekt erstellt Massenmodell

In diesem Punkt habe man nun Einigkeit erreicht, sagt Reiter: Er dürfe im wesentlichen so bauen, wie er sich das vorstelle. Um die Baugenehmigung voranzutreiben, hat Architekt Beutter in dieser Woche ein sogenanntes Massenmodell erstellt, anhand dessen man die Dimensionen des Neubaus im Vergleich zu den Nachbargebäuden erkennen kann.

Mit dem Bau beginnen will Reiter "so schnell wie möglich". Fertig sein soll der neue "Mühlengeist" – das ist auch der erklärte Wunsch der Stadt – bis zur Gartenschau im Jahr 2023. Das Ensemble rund um die Stadtmühle ist Endpunkt der Landschaftsachse – wohl tausende Besucher werden sich im Gartenschaujahr dort tummeln, nachdem sie an der Eyach entlang spaziert sind.

Obwohl die Baugenehmigung nocht nicht erteilt ist und damit auch noch lange kein Eröffnungstermin feststeht, fiebern laut Reiter viele Balinger darauf hin. Er werde immer wieder auf seine Pläne angesprochen. Ebenso, dass man es schön finde, dass er das Gebäude im "alten Stil" wiederaufbaue. Und es liegen für den neuen "Mühlengeist" laut Reiter bereits erste Reservierungen vor. Etwa für eine Hochzeit. Das Paar wolle ausdrücklich in einem "alten schönen Gebäude" feiern – und mit dem Ja-Wort solange warten, bis der "Mühlengeist" fertig sei.