Balingen Mozart mit wummernden Beats

Balingen. Das Mozartfest Würzburg hat den Berliner Opernregisseur und Dirigent Christoph Hagel und die Europameister und zweifachen Breakdance-Weltmeister zusammengebracht. Mit der bayerischen Breakdancegruppe DDC wurde eine Breakdance-Show zur Musik von Mozart geschaffen. Das hat sehr gut funktioniert: Der Klassik-Echo-Preisträger und die zweifachen Breakdance-Weltmeister aus Schweinfurt kombinierten erstmals Breakdance und die Musik von Mozart in einer abendfüllenden Show.

Die jungen Tänzer verbinden ihre Kunst auf einzigartige Weise mit der Musik des Wiener Wunderkinds. Mozart erklingt im Original live am Klavier, interpretiert von Christoph Hagel, in Orchesterversionen und in modernen HipHop-Bearbeitungen. Wummernde Technobeats fehlen ebenso wenig wie Funky Mozart und Rocking Amadeus. Und die Koloraturarien der Königin der Nacht aus der Zauberflöte erklingen live gesungen von der amerikanischen Sängerin Darlene Ann Dobisch zu einem Feuerwerk mit Breakdance. Und die Tänzer erweisen sich auch als umwerfende Komiker.

Breakin’ Mozart wurde im Juni 2013 beim Mozartfest Würzburg mit großem Erfolg uraufgeführt und war 2014 und 2015 an knapp 200 Abenden am Berliner Wintergarten Varieté zu sehen. Seit 2015 ist die Show im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs und gastierte bereits in der Liederhalle in Stuttgart oder der Münchner Philharmonie.