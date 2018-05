Balingen Motorradunfälle

Das klappt nach erstem Zögern erstaunlich gut und dient dazu, die Angst vor der eigenen Maschine zu nehmen. Vor der sollte man zwar Respekt haben, aber keinesfalls Angst. Denn Angst ist für einen Motorradfahrer ein schlechter Wegbegleiter und führt dazu, in einer heiklen Situation nicht überlegt, sondern panisch zu handeln.

Fahren mit einer Hand

Um Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die der Maschine zu gewinnen, werden Fahrübungen gemacht. Mit einer Hand fahren, stehend oder sogar in der Hocke, dienen ebenso dem Balancegefühl wie das Fahren engster Kreise oder das Slalom-Fahren durch eng gesteckte Pylonen bei niedrigster Geschwindigkeit.

Beherztheit gehört dazu, wenn es heißt, von Tempo 100 bis zum Stillstand zu bremsen. Aber auch das gelingt allen Kursteilnehmern spätestens beim zweiten oder dritten Anlauf ganz gut. Auch denen, die kein ABS haben. "Wir bei der Polizei machen das auch aus Tempo 200", sagt Rainer Daiker.

Und dann geht’s raus in die freie Wildbahn, Georg Seeg mit seiner großen BMW 1200 GS als Tourguide vorneweg und Rainer Daiker mit seinem BMW-Polizei-Motorrad als Absicherung hinterher. Dazwischen die acht mit knallorangefarbenen Warnwesten ausgestattete Biker, die darauf achten sollen, im Zickzack versetzt zueinander zu fahren. Das ist in der Gruppe die sicherste Fahrweise.

So geht’s über schöne Alb­landschaften zunächst zur Turnhalle nach Meßstetten. Dort warten neben Wurst- und Käsebrötchen, Kaffee und Getränken die nächsten praktischen Übungen.

Zunächst ist vor der Halle Gymnastik angesagt, denn bei einer längeren Tour verspannen Rücken, Nacken, Armen und Beine, und ein paar Dehnungs- und Lockerungsübungen während einer Tourpause können nicht schaden.

In der Halle geht es dann um die Themen Alkohol und Reaktionsvermögen. Gunter Bohnenberger vom TÜV Süd hat ein Gerät mitgebracht, bei dem auf aufleuchtende Farben, hohe und tiefe Töne zu achten ist und man entsprechende Knöpfe drücken muss. Gar nicht so leicht, wie es aussieht.

Warnung vor Alkohol

Vor der Tür wartet Karl-Heinz Kißling vom ADAC mit Alkoholbrillen. Schon mit einer Brille vor Augen, die einen Alkoholpegel von 0,8 Promille simuliert, merkt man, wie mühsam es ist, geradeaus zu laufen, geschweige denn einen Kugelschreiber vom Boden aufzuheben.

Der Arzt Reinhard Wulf vom Sportkreis Zollernalb doziert schließlich über die Wirkung von Alkohol oder Medikamenten auf den Organismus. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, die Abende bei mehrtägigen Motorradtouren nicht mit allzu üppigen Gelagen enden zu lassen. "Dann schlafen Sie schlecht, und das beeinträchtig ihre Leistungsfähigkeit am nächsten Tag", so Wulf.

Wieder hinauf geht es auf die Maschinen und hinab ins Donautal mit seinen traumhaften Felsenlandschaften. Über Beuron fährt die Gruppe nach Sigmaringen, wo sie in den Räumen des TÜV Süd bereits erwartet wird. Dort werden die Biker mit einem sehr ernsten Thema konfrontiert: Was tun, wenn man an einen Unfall hinfährt und ein Biker auf der Straße liegt? Viona Schwille vom DRK-Kreisverband Zollern­alb lässt die Kursteilnehmer stabile Seitenlagen und das Abnehmen von Helmen üben. Helm abnehmen? Kann man da nicht großen Schaden anrichten? Nein, meint die DRK-Fachfrau entschieden, wenn einer auf der Straße liege und kein Lebenszeichen mehr von sich gebe, immer runter mit dem Helm – sonst könne das Unfallopfer darunter an seiner verschluckten Zunge ersticken.

Der mit so viel Theorie, praktischen Übungen und Fahrten durch schöne Landschaften ausgefüllte Tag vergeht wie im Flug, und schnell sitzen alle wieder im Schulungsraum auf dem Balinger Messegelände. Dort hat Dieter König, Abteilung Prävention bei der Polizeidirektion Tuttlingen, einen Fragebogen vorbereitet, mit dessen Hilfe die Teilnehmer ein Feedback auf die Veranstaltung geben sollen. Die Zettel sind schnell ausgefüllt, und zwar mit sehr guten Noten – alle sind von dem Tag begeistert und freuen sich über die Teilnahme-Urkunden, die man ihnen zum Abschluss aushändigt.