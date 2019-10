Balingen Motorradfahrer bei Unfall auf B 27 schwer verletzt

Gegen 17.20 Uhr war der junge Mann mit seinem Motorrad unterwegs.Hierbei erkannte er auf der abschüssigen Straße den Rückstau aus Endingen zu spät und fuhr trotz Vollbremsung mit voller Wucht in das Heck des am Stauende stehenden VW Caddy. Durch den heftigen Aufprall wurde der Motorradfahrer durch die Luft geschleudert und kam 30 Meter weiter in einem Feld zum Liegen.

Der Fahrer zog sich schwerste Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.