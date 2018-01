Balingen "Mother Africa" entführt das Publikum nach Khayelitsha

Die afrikanischen Künstler entführten die Zuschauer in der Balinger Stadthalle in das Township Khayelitsha. Dabei ist der afrikanische Zirkus angenehm anders als seine deutschen Gegenstücke, nicht protzig und verstaubt. "Mother Africa" ist laut, schrill und bunt. Und trotzdem erstaunlich leicht. Dabei sind die Nummern genau so einfach gehalten wie die Kulisse. Trotz minimaler Requisiten bringen die Akrobaten das Publikum zum Jubeln. Oder auch genau deswegen.

Es reichen große Tücher, die, auf Fuß- und Fingerspitzen drehend, von einer Artistin zur anderen durch die Lüfte wirbeln, um dem Publikum ein kollektives "Ohhh" zu entlocken. Oder zwei Zirkuskünstler balancieren auf jeweils einem großen Ball. Als sie dann von Ball zu Ball springen, sich aus zwei Ringen befreien oder über ein Hindernis springen, bleibt dem einen oder anderen im Saal der Mund offen stehen. Auch die Tänzer, deren Darbietungen von traditionellen afrikanischen Tänzen über Stepptanz, bis hin zur Michael-Jackson-Imitation reichen, ernten stürmischen Beifall.

Unterstrichen wird jeder Show-Act durch die Musik der Live-Band. Dabei ist sie nie störend, sondern saugt den Zuschauer regelrecht in das Geschehen. Ganz unbewusst wippt man mit den Beats der Musiker mit. Die instrumentellen, aber auch gesungenen Einlagen, wie der Gospel-Song "Oh happy day", sind eine gelungene Abwechslung zur rasanten Akrobatik.