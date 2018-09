Balingen Mops-König kommt aus Kreisstadt

Eigentlich dachte der gebürtige Franzose, dass es bei der Wahl um die Hunde ginge. Er meldete seinen Rüden in Nürnberg zum Wettbewerb an, und marschierte ganz unbedarft in Jeans und T-Shirt mit vielen Damen im Dirndl vor der Jury auf. Die hatte die Veranstalterin unter Vereinskollegen zusammengetrommelt, nachdem die Königin des menschlichen Nürnberger Volksfestivals von ihren dortigen Fans festgehalten wurde und die Wahl nicht selbst abhalten konnte.