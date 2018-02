Balingen Mitgliederzahl hat sich erhöht

Große Wertschätzung erfuhren Helmut Geiger, die Firma Gebr. Maas, Peter Peter und Josef Wiesheu. Sie alle gehören seit 50 Jahren dem Verein an, brachten sich vielfältig in den Verein ein und gaben ihre Erfahrungen an die junge Generation weiter. Zusätzlich zur Ehrenurkunde wurde ihnen das goldene Logl-Bäumchen mit Silberkranz angeheftet. Die Verdienste Hans Jetters wurden mit Gutschein und Blumen gewürdigt.

Auch für das neue Vereinsjahr haben sich die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins viel vorgenommen. Neben Osterfeuer und Erntedank werden sie eine Betriebsbesichtigung auf den Ziegenhof Dietz und eine zweitägige Lehrfahrt ins Nachbarland Frankreich zum Mirabellenfest führen. Neue Ideen sollen bei der Vermarktung von Naturprodukten zum Tragen kommen, und das Projekt "Artenreicher Genießergarten" sei ebenfalls Neuland. Dieses Vorhaben stellte Landschaftsarchitekt Uwe Bauer in Umrissen vor. Weitere Projekte mit Gewerbebetrieben würden angestrebt, und das vom Umweltministerium unterstützte Industrieprojekt "Nachhaltige Landschaftspflege" mit der Firma Eschler wird fortgeführt. Schließlich votierten die Versammelten für eine Beitragserhöhung.