Balingen Mit Pauken und Trompeten

Balingen. Unter der Leitung von Bezirkskantor Wolfgang Ehni konzertieren vier Gesangssolisten und das Orchester Arcademia Sinfonica.

Innerhalb der Kirchenmusik gehören die sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach zu den bekanntesten Werken Bachs überhaupt. Der Chor ist in den einzelnen Kantaten dominant: Er repräsentiert sowohl in den prachtvollen Eingangschören, als auch in den Zwischen- und Schlusschorälen die Gemeinde.

Jubelmusik für Könige