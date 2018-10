Balingen Mit neuem Vorstand in den Wahlkampf

Balingen. Nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Balinger Grünen schaute der Grünen-Kreisvorsitzende und kommissarische Stadtverbands-Chef Erwin Feucht auf die Kommunalwahlen 2019 voraus. "Da haben wir noch einiges vor", sagte er. Ziel sei es unter anderem, Listen in Frommern und Geislingen aufzustellen.

Das Plus von 5,5 Prozent bei den zurückliegenden Gemeinderatswahlen und ein Mandat mehr im Balinger Gemeinderat – das sei ein hervorragendes Ergebnis, aber noch ausbaufähig: "Die Grünen-Arbeit wird wahrgenommen, unser Ziel sind 15 Prozent plus", sagte Feucht.

Die Mitgliederwerbung funktioniere, sagte Feucht, der in der Mitgliederversammlung etliche Neumitglieder begrüßen und vorstellen konnte. Er erinnerte an verschiedene Aktionen des Grünen-Stammtischs, die auf großes Interesse gestoßen seien – unter anderem die Busfahrt zum Hambacher Forst und die Infoveranstaltung auf dem Plettenberg. In nächster Zeit stehe das Thema Bildung auf dem Programm; Besuche in der Sichelschule und der Realschule seien geplant.