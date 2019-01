Balingen Mit Licht und Schatten

Nach dem die Eyachstädterinnen die Vorrunde auf dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen hatten, waren die TSG-Mädels nach der Weihnachtspause und Vorbereitung vor dem Rückrundenauftakt hoch motiviert – zumal zwei Gegner aus der hinteren Tabellenhälfte warteten. Mit zwei Siegen wollten die TSG-Frauen Tabellenführer SV Rötenberg auf die Pelle rücken.

Im ersten Spiel wartete die vierte Mannschaft des FBV Tübinger Modell, die sich mit bis zu diesem Zeitpunkt nur vier gewonnenen Spielen im unteren Tabellendrittel befand. Die TSG startete trotz eines krankheitsbedingt geschwächten Kaders stark in den ersten Satz und setzte den Gegner unter Druck. Nach einigen Ballwechseln gelang es den Unistädterinnen jedoch zusehends, das Balinger Spielsystem durch gezielte Aufschläge durcheinander zu bringen und sich einen Vorsprung zu erspielen. Die TSG-Mädels bewiesen jedoch trotz eines 12:18-Rückstandes Moral und Kampfgeist und gewannen den ersten Satz noch mit 25:23.

Im zweiten Satz wurde die Euphorie der Balingerinnen immer mehr gebremst, da sie gegen die variablen Angriffe und starken Aufschläge Tübingens wenig auszurichten vermochten. Den Eyachstädterinnen gelang es in der Folge nicht, ein passendes Rezept zu finden, und so kosteten die vielen Eigenfehler in der Annahme schließlich mit 19:25 den zweiten Satz. Auch in den beiden nächsten Durchgängen hatten die Eyachstädterinnen trotz viel Kampf mit 23:25 u und 25:27 das schlechtere Ende für sich und kassierten so eine 1:3-Niederlage.