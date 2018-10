Balingen Mit großer Schaffenskraft das Unternehmen aufgebaut

Für dieses große Engagement wurde Arthur Strobel vielfach ausgezeichnet. 1987 erhielt er die Ehrenmedaille, 1995 die Ehrennadel in Gold des baden-württembergischen Gemeindetags. 1991 verlieh ihm die Stadt Balingen den Ehrenring. Der Verdienstorden in Gold des Landes wurde ihm 2006 überreicht. Im gleichen Jahr wurden seine großen Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt. Arthur Strobel lagen überdies die örtlichen Vereine am Herzen; in fast allen war er Mitglied.

Einen schweren Schicksalsschlag musste der Unternehmer, der sich immer eng mit der Heimat verbunden fühlte, vor einigen Jahren mit dem Tod seiner Frau hinnehmen.

Arthur Strobel wird am kommenden Samstag, 13. Oktober, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Dürrwangen beerdigt. Anschließend ist Trauerfeier in der evangelischen Kirche.