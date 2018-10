Balingen Mit Fragen und mit einem Lächeln

Balingen. Nur die Schuhe mussten am Mittwoch draußen bleiben: In dem gelb gestrichenen Haus an der Geislinger Straße war jeder willkommen. Mit seiner Neugier, seinen Fragen und auch seinen Ängsten.

Dem Team um Ahmad Mansoor ist durchaus bewusst, dass angesichts der politischen Lage mit dem Thema Islam auch Ängste verbunden sind. Diese konnten die Männer und Frauen der Gemeinde ausräumen. Sie beantworteten geduldig die Fragen und freuten sich über die zahlreichen Besucher und die guten Gespräche.

Im Zentrum des Gebetsraums war eine Ausstellung zum Thema Islam aufgebaut. Die Besucher, unter ihnen auch eine Delegation der Jusos und des Friedensnetzwerkes, wurden an den Bildtafeln entlang geführt. Tauchte eine Frage auf, wurde diese sofort beantwortet. "Der Islam ist nicht immer streng", so Mansoor Ahmad. "Liebe für alle, Hass für keinen, danach leben wir." Das stand auch in großen Lettern auf einer Flagge an der Wand.