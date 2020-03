Balingen Mit der Karte eines Toten bezahlt

Einbruchsdiebstahl? Keineswegs. Er sei erst ein paar Tage nach der Tat aus Frankreich zurückgekommen, wo er mit seinem Vater und seinem Bruder beim Angeln gewesen sei. Dass er verdächtigt werde, habe er erst durch einen Facebook-Aufruf erfahren, ein Foto der beiden Fahrräder und Fotos von ihm und dem 28-Jährigen seien im sozialen Netzwerk veröffentlicht worden, zudem ein Video aus einer Überwachungskamera. Letzteres reichte, und das bestätigte auch der 50-jährige Polizeibeamte, der des Fall bearbeitet hatte, für eine Identifizierung nicht aus.

Dass er zusammen mit dem 45-jährigen Mitangeklagten mit der EC- und der Kreditkarte eines Verstorbenen Geld abgehoben und eingekauft habe, räumte der 42-Jährige hingegen ein. Aber die Karten habe er nicht aus der Wohnung des Toten geklaut, schon gar nicht habe er von dort einen Fernseher mitgenommen, der offenbar fehlte. Das Plastikgeld habe er bei den Altkleidercontainern an der Hindenburgstraße in einer Tüte gefunden. Neben den Briefen von der Bank und weiteren Briefen mit den dazugehörigen PIN-Nummern seien in der Tüte auch noch Modellautos gewesen.

In Elektromarkt von Detektiv erkannt

Mit den Karten habe er bei der Volksbank Hohenzollern-Balingen mal 500 Euro abgehoben und im Mediamarkt in Albstadt eingekauft. Weil er selbst dort wegen eines früheren versuchten Diebstahls Hausverbot hatte und vom Ladendetektiv entdeckt worden war, habe er den 45-Jährigen mit der fremden Karte vorgeschickt. Jener habe eigentlich einen Fernseher kaufen wollen, man habe sich davor zufällig getroffen.

Zum Fernsehkauf kam es dann allerdings nicht mehr. Eine TV-Wandhalterung und ein Samsung-Smartphone habe man gekauft; dafür sei die Karte ausreichend gedeckt gewesen. Für das iPhone XS, das der 42-Jährige danach noch haben wollte, allerdings nicht mehr.

Langes Vorstrafenregister

Es sei zu "tumultartigen Aktionen" an der Kasse gekommen, schilderte der Ladendetektiv die Situation vor Gericht. Er habe nicht auf die Karte geachtet, beteuerte der 45-Jährige. Er sei davon ausgegangen, dass sie dem 42-Jährigen gehörte. Erst als man die Wandhalterung zurückgegeben habe, in der Hoffnung, dass das Geld dann für das iPhone reichen würde, sei ihm klar geworden, dass auf der Karte ein anderer Name stand.

Das Vorstrafenregister der Angeklagten war lang. Es reichte beim Jüngeren von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz über Beihilfe zur gemeinschaftlichen Vergewaltigung, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis über den Erwerb von zwei gestohlenen Mountainbikes – ebenfalls der Marke Cube – bis hin zu Trunkenheit im Verkehr und Anbau von Cannabis. Auch der zweite Angeklagte hatte 23 Eintragungen ins Bundeszentralregister aufzuweisen, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl, Sachbeschädigung, Betrug und Hehlerei.

Mit dem Urteil lag die Richterin unter dem Strafmaß, das die Staatsanwältin gefordert hatte, und etwas über dem, wofür die beiden Verteidiger plädiert hatten. Erstaunlich viele Zufälle gebe es in der Geschichte der beiden Angeklagten, bemerkte sie in der Urteilsbegründung. Aber im Zweifel sei für den Angeklagten entschieden worden.