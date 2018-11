Balingen Mit der "Feenrakete" fliegt die Angst weg

Balingen. Eigentlich, das weiß man, lässt sich ein Zauberer nicht gerne in die Karten schauen. Zaubern lebt vom Geheimnis. Aber in diesem Fall ist es anders: Der Tübinger Logopäde und Systemische Therapeut vermittelt auf unterhaltsame Weise, dass die "Chemie" zwischen ihm und den Zuhörern stimmt: Jeder soll sich eine Zahl zwischen eins und zehn "ganz genau ungefähr" merken. Die mal neun nehmen, die Quersumme berechnen, fünf abziehen, und das Ergebnis (das in jedem Fall vier ist) auf die Buchstaben des Alphabets umrechnen: Ein Land, das mit diesem Buchstaben beginnt und nicht an die Schweiz grenzt, und eine Frucht soll man nennen. Und als dann alle aufstehen sollen, die an "Dänemark" und "Dattel" gedacht haben, ist das Eis gebrochen.

Spätestens als Thomas Dietz einen Teebeutel hervorholt und die Geschichte von den drei bösen Feen erzählt, die die "Rakete" der guten Fee sabotieren, bis es kaum noch Hoffnung gibt, damit zu starten, und am Ende doch noch die "Feenrakete" abheben lässt, ist klar: Zaubern ist nicht nur etwas für Kinder. "Gemeinsam", sagt er, "sind wir wunderbar." Erklärt die suggestive Wirkung von rhythmischem Sprechen und fängt etwas von der fliegenden Asche ein, steckt es in ein Tütchen, streckt es den Zuhörern hin: "Eine Prise Feenpulver für das zauberhafte Kind..." Zaubern, sagt er, "ist nicht ganz von dieser Welt".

Zwischendurch erzählt er von den allgemeinen Zaubergrundlagen und dem "Yes-Set", der positiven Sprachmanipulation, die es ermöglicht, auch Patienten, die keine Lust haben, mitzumachen: "Man stellt drei Fragen, auf die mit ›Ja‹ geantwortet werden muss. Manchmal sind es auch vier oder fünf." Danach seien die Chancen gut, dass der Patient auch das bejaht, was er ursprünglich abgelehnt habe. Ob das auch bei Demenz-Patienten funktioniere?, erkundigt sich eine Zuhörerin. Damit, sagt Thomas Dietz, habe er keine Erfahrungen. Aber einen Versuch sei es wert.