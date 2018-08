Balingen Mit dem Hausierer durchs Dorf

Spinnen lernen

Am Samstag, 8. September, kann zudem zwischen 10 und 16 Uhr das Spinnhandwerk erlernt werden. Museumshandwerkerin Biggi Hunger gibt eine Einführung in die Spinntechnik: Mit der Handspindel und am Spinnrad wird Wolle zu Garn versponnen. Spinnräder stehen im Museum zur Verfügung. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro pro Person, Material und Eintritt inklusive. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 07461/ 9 26 32 04 oder unter E-Mail info@freilichtmuseum-neu hausen.de möglich.

Der Mitmach-Sommer geht in seine letzte Runde: Ob mit Lavendelsäckchen, Hampelmännern oder Karottenflöten, die letzte Woche der Sommerferien hat im Freilichtmuseum Neuhausen nochmals einiges zu bieten. Am Mittwoch, 5. September, können sich Kinder ab acht Jahre zwischen 10 und 17 Uhr selbst im Schmiede-Handwerk versuchen. Eine Anmeldung hierfür ist nicht notwendig.