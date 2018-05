Balingen Mit dem Geschell geht es einmal durch den ganzen Ort

Balingen-Streichen. In Streichen wird wieder ein alter Brauch lebendig: der Pfingstbutz. Wie früher, so wird die Figur am Pfingstsamstag und am Pfingstssonntag gerichtet. Am Pfingstmontag treffen sich junge Männer in den frühen Morgenstunden, um das Geschell zu befestigen. Ganz oben wird die Amtsglocke des früheren Gemeindedieners angebracht, die später bei jedem Halt kräftig geläutet wird. Zudem werden Bändel an den Butz gebunden.