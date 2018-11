Balingen Mit dem E-Longboard durch die Stadt

"Für mich ist das kein Spiel-, sondern ein Fahrzeug", sagt Cercic. In Frommern fährt er mit seinem E-Longboard zum wenige hundert Meter entfernten Supermarkt, an seinem Arbeitsplatz in Hildrizhausen düst er damit auch mal eben zum Großkunden mit dem Stern auf der Kühlerhaube. In allen Fällen verzichtet er für solche Kurzstrecken aufs Auto.

Gut, gibt Cercic zu: Ein wenig Übung brauche es schon, bis man sicher auf einem ­E-Longboard steht. Viele seiner Freunde hätten es bereits ausprobiert, gestürzt sei keiner. Habe man den Dreh einmal raus, sei es ganz einfach: "wie Fahrradfahren".

Sein Modell hat Cercic im Juli gekauft, seitdem war er rund 700 Kilometer damit unterwegs. Nicht nur für berufliche Zwecke oder zum Einkauf, auch gerne in der Freizeit: auf Fahrradwegen, im Wald nahe Zillhausen, ausgiebig während des Sommerurlaubs in Kroatien. Es sei praktisch und umweltschonend, darauf zu rollen, und schön obendrein: Der Fahrtwind pfeife einem um die Ohren, man könne "richtig geil" in die Kurven liegen und carven. "Das Teil macht süchtig", sagt er und lacht. Das Problem daran, wie bei manch anderen Suchtstoffen auch: Eigentlich dürfte Cercic mit dem E-Longboard nicht unterwegs sein. In Deutschland haben die E-betriebenen Kleinfahrzeuge noch keine Betriebserlaubnis. Derzeit läuft auf Bundesebene das Gesetzgebungsverfahren, dieses ist aber noch nicht abgeschlossen, so dass Cercic streng genommen jedes Mal, wenn er auf seinem Board fährt, eine Straftat begeht.

In anderen Ländern sei die Politik deutlich weiter, sagt er: In Österreich und der Schweiz etwa gelten Longboards mit Elektromotor als E-Bikes. In Berlin aber sei man noch nicht soweit: "Unsere Bundesregierung verpennt jeden Trend", sagt Cercic und erinnert an den Zulassungsprozess für die Segways: Fünf Jahre habe dieses gedauert.

Cercic ist sicher: Sobald die Zulassung möglich sei, werde man auf den Straßen in Deutschland noch viel mehr solcher alternativer, elektrobetriebener Kleinfahrzeuge sehen: "Die Menschen wollen mobil sein, sie werden aber vor allem für kurze Strecken künftig nicht mehr nur immer mit dem Auto fahren."