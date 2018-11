Balingen Missverständnisse ausgeschlossen

In seinem Vortrag "Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation" erklärt Wehrle in der Reihe "Denkanstöße" des Schwarzwälder Boten am Mittwoch, 14. November, was Führungskräfte und Mitarbeiter beachten müssen, und wie erfolgreiche Kommunikation gelingen kann.

Inzwischen ist der gebürtige Schwarzwälder – er wuchs in Feldberg auf – nicht nur in der Unternehmenswelt bekannt: Der Journalist und Beststeller-Autor hat mehr als 25 Sachbücher geschrieben und engagiert sich bei Gastauftritten in Talkshows für eine menschenfreundliche Arbeitswelt. Seine Vorträge, mit denen er durch ganz Deutschland tourt, drehen sich um sämtliche Themen des Karriere-Alltags. In Rottweil will Wehrle lebendig und praxisnah erklären, wie man Kommunikation nachhaltig verbessern kann.

Die Vorträge der "Denkanstöße"-Reihe beginnen jeweils um 19.30 Uhr und werden vom Schwarzwälder Boten und dem Süddeutschen Verlag Veranstaltungen mit Unterstützung der Volksbank Rottweil und der trend factory im Kraftwerk Rottweil präsentiert.