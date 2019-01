Balingen "Mir wird’s in nächster Zeit nicht langweilig"

Zollernalbkreis. Nach seinem Studium an der Universität Hohenheim hatte der frisch gebackene Agraringenieur zunächst an verschiedenen Arbeitsstellen Erfahrungen gesammelt: Nach einem ersten Zeitvertrag am Landwirtschaftsamt Buchen hatte er einen zweiten Zeitvertrag mit dem Landwirtschaftsministerium abgeschlossen. "Es war mordsspannend", erinnert er sich, "Ghana war damals ein großes Thema, Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser hatte ein Abkommen über Entwicklung und Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Land unterzeichnet." Franz Keßler betreute als Regierungsangestellter zehn Landwirtschaftslehrer aus Ghana. Später, beim Landwirtschaftsamt in Rottenburg, bildete er Chinesen fort: "Es war Neuland, das hatte man bis dahin nicht gemacht, ich habe mich reingeschafft."

Für Entwicklung und Zusammenarbeit war Keßler nach seinem Referendariat bis 1987 im Ministerium tätig. Danach, bis 1993, arbeitete er beim Landwirtschaftsamt Horb. Im November ’93 übernahm er die Leitung des Landwirtschaftsamts in Balingen – aus heutiger Sicht sei das die richtige Entscheidung gewesen. "Anfangs", erinnert er sich, "war es noch ein selbstständiges Amt. Erst 2005 wurde es ins Landratsamt integriert." Zwar habe man dadurch die Selbstständigkeit verloren, aber für die Arbeit als solche sei es ein Vorteil gewesen: "In vielen Fragen war ich auf die Ämter und Behörden angewiesen", sagt er. Zum Beispiel, was Boden, Wasser, Naturschutz, Bauvorhaben und Tierhaltung angeht. "Unter Kollegen", erklärt er, "war das einfacher."

Zuletzt hatte Keßler im Amt knapp 20 Mitarbeiter. Ganz großes Thema sei die Bio-Landwirtschaft gewesen: "Es ist in den letzten paar Jahren mehr geworden, auch im Bewusstsein." Einerseits liege das wohl an den Grünen in der Regierung, andererseits aber auch an der Beschaffenheit des Kreises: "Hier wird extensiv bewirtschaftet, es gibt 5000 Hektar geschützte Mähwiesen, damit liegt der Kreis an der Spitze in Baden-Württemberg. Und es gibt relativ wenig Viehhaltung." Stichwort geschützt: Auch mit den zahlreichen FFH-Gebieten habe er als Amtsleiter zu tun gehabt, habe prüfen müssen, "ob der artenreiche Zustand erhalten bleibt".