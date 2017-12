Die Ministranten aus Frommern und Roßwangen haben zum Adventsnachmittag in das Gemeindehaus nach Frommern eingeladen. Bei selbst gebackenen Kuchen, Waffeln, Kaffee und Punsch ließen sich zahlreiche Gäste auf die Adventszeit einstimmen. Auch der reich bestückte Büchertisch fand großen Anklang bei den Besuchern. Als Höhepunkt des Nachmittags führten die Kinder unter der Leitung von Astrid Rebhan-Reeck und Doris Thiel ein Adventsspiel auf (unser Bild). Ein großer Applaus und viele Spenden in die Ministrantenkasse waren am Schluss des Spiels der Lohn für den Einsatz der Kinder und Jugendlichen. Foto: Privat