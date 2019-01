Balingen Ministerin nach Ski-Unfall außer Gefecht

"Für diese und nächste Woche haben wir alle Termine abgesagt", sagte ihre Sprecherin. Am Mittwoch traf dies die traditionelle Bauernkundgebung beim Kalten Markt in Ellwangen. Statt der "erkrankten" Ministerin, wie es seitens des Bauernverbandes hieß, forderte nun Justizminister Guido Wolf (CDU, Tuttlingen) faire Bedingungen für mittlere und familiäre Betriebe in der Landwirtschaft.

Hoffmeister-Kraut sei gut erreichbar und bearbeite weiterhin Vorgänge, sagt die Sprecherin. Die Digitalisierung mache vieles möglich. Dies sei ja auch ein Grund, warum die Ministerin "im wohlausgewogenen Interesse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern" die Modernisierung des Arbeitszeitrechts als Thema aufgerufen habe, ergänzte sie – eine Andeutung auf den aktuellen Konflikt mit dem grünen Koalitionspartner, der im neuen Jahr bearbeitet werden sollte.

Es war nicht der erste Skiunfall in der Landespolitik. Im Februar 2017 war Sozialminister Manne Lucha (Grüne) im Skiurlaub in der Schweiz aus der Spur geraten und hatte sich eine Sehne des rechten Arms gerissen.