Balingen Ministerin besucht Nachreiner-Messestand

Als wichtiger Werkzeugzulieferer der süddeutschen Automobil­in­dustrie verwies Nachreiner auf Innovationen wie etwa Keramikwerkzeuge und hohe Investitionen am Firmenstandort in Weilstetten. So legte er jüngst den Grundstein für 2000 Quadratmeter neue Produktionsfläche. Darin wird vernetzte Fertigungstechnologie in Kombination mit optimierter Logistik und besserem Service die Nachreiner-Qualität erhöhen, die Produktivität deutlich steigern und den Kundensupport maximieren.

Siegfried Nachreiner: "Mit diesem Bekenntnis zum Standort Deutschland und für Weilstetten setzen wir im Sinne unserer Kunden auf Qualität made in Germany. Denn ›Tools you can trust – Werkzeuge, denen Sie vertrauen können‹ ist unser Motto."