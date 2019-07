Balingen Michael Patrick Kelly eröffnet Marktplatz Open-Air

Balingen - Mit geschlossenen Augen steht er da, den Mikrofonständer in die Höhe gereckt und den Kopf in den Nacken gelegt: Michael Patrick Kelly. Er hält kurz inne, sammelt sich und seine Gedanken, um dann mit einem Lächeln auf den Lippen das nächste Lied anzustimmen – von seinem aktuellen Album iD. Vor gut zwei Jahren hat er es veröffentlicht, ist damit bereits auf Tour gewesen. Das hat ihm soviel gegeben, dass er weitere Konzerte ankündigte – unter ihnen auch das in Balingen.