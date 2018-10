Balingen Metz: Verein "Konstante im Bezirk"

Balingen. Aus diesem Anlass hat der MSC sein Jubiläum im Schützenhaus in Heselwangen mit 60 geladenen Gästen gefeiert. Neben Vertretern der Stadt Balingen und des ADAC Württemberg waren auch Vorstände der ADAC-Ortclubs Hechingen sowie Herrenberg der Einladung gefolgt.

Harry Jenter, Leiter des Amtes für Familie, Bildung und Vereine, der in Vertretung von Oberbürgermeister Helmut Reitemann nach Heselwangen gekommen war, lobte die jahrelange erfolgreiche Jugendarbeit des MSC: Es werde von der Stadt sehr wohl registriert, dass der Verein sich vor allem im Bereich der Jugend engagiere. Er hoffe, dass dies auch in Zukunft so bliebe. Nicht nur lobende Worte hatte er mitgebracht, sondern auch einen Scheck, den er Vorstand Jürgen Breuling übergab.

Carl-Eugen Metz, Vorstand Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, würdigte den Verein als eine Konstante im Bezirk Alb-Donau-Schwarzwald. 37 Jugendkart­slalomveranstaltungen habe der Verein bisher erfolgreich ausgerichtet, zuletzt im Juli auf dem Balinger Messegelände. Somit leiste der Verein einen wichtigen Beitrag an der Basis des Motorsports. Als Zeichen der Anerkennung überreichte Metz an Jürgen Breuling eine Ehrenurkunde des ADAC Württemberg und einen finanziellen Beitrag für zukünftige Aktivitäten.