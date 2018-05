Balingen/Meßstetten Segelflug-Zusammenstoß: Staatsanwaltschaft ermittelt

Er sei mit anderen Piloten beim Kreisen in der Thermik am Lochen gewesen, als auch noch ein "Pulk" – eine Gruppe von Segelflugzeugen –­ der Doppelsitzer-Klasse in den selben Aufwind einflog. Um dem Pulk nicht entgegenzufliegen, sei er in der Thermik geblieben, dann aber wohl von unten gerammt worden. Dann beschreibt er, wie er sich mit dem Fallschirm retten konnte.

"Was sind uns die Punkte wert, die am Ende des Tages auf dem Resultat stehen? Wie viel Sicherheit sind wir bereit, dafür zu opfern?", fragt der Blogger und schlussfolgert: "Es war die Situation, die diesen Unfall herbeigeführt hat, das hemmungslose Pulken und Hinterherfliegen."

Der "Task", also die Tagesaufgabe: eine 436 Kilometer lange Strecke über Alb und Schwarzwald möglichst schnell zu bewältigen. Das Problem: Die Wetterbedingungen waren an diesem Tag nicht so einfach. Wenn ein Pilot einen guten Aufwind entdeckt und nutzt, um Höhe zu gewinnen, lockt das oft auch andere an.

Gemeinsames Kreisen in der Thermik ist an sich nicht ungewöhnlich und Teil der Ausbildung. Allerdings gibt es dafür Sicherheitsregeln; beispielsweise müssen alle Piloten Abstand und die gleiche Kreisrichtung einhalten. Die Gefahr dabei: einen anderen Segelflieger zu übersehen. "Es gilt nur das Prinzip ›Sehen und gesehen werden‹. Es wird am Limit geflogen, nur keine Punkte verschenken, das geht auf Kosten der Sicherheit", heißt es im Blog.

Statt dessen müsse das Prinzip gelten: "Sicherheit vor Punkten." Es seien nicht die Wettbewerbsleiter, die für derartige Unfälle verantwortlich sind: "Es sind die Menschen, die teilnehmen, und denen es nur um den Titel geht. Denn Geld ist dabei nicht zu verdienen."

Schuld an dem Zwischenfall am Lochen-Pass seien eigentlich alle, die zu dem Zeitpunkt in den Aufwind gedrängt hätten. Sein Vorschlag für künftige Wettkämpfe: zeitversetzt starten und die Geschwindigkeit anhand des Datenrecorders im Flugzeug auswerten.

"Wenn die Regeln von allen strikt beachtet und größere Pulks vermieden werden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls gering", heißt es in einer Mitteilung des Luftfahrt-Bundesamts.