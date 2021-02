1 Corona, Impfung und Öffnungsperspektiven: Darum ging es beim Dialog zwischen Jens Spahn und Nicole Hoffmeister-Kraut am Samstag. Foto: Screenshot Foto: Schwarzwälder Bote

Landtagswahl: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Corona- und Impfdialog mit Kandidatin Nicole Hoffmeister-Kraut

Um die Corona-Pandemie, die Versorgung mit Impfstoff und die Impfstrategie in Deutschland ist es am Samstag beim Dialog der CDU-Landtagskandidatin Nicole Hoffmeister-Kraut mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gegangen.

Balingen. Der "Live-Dialog" war allerdings alles andere als live: Technische Probleme verhinderten, wie die Wahlkreisabgeordnete und baden-württembergische Wirtschaftsministerin auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, eine Direktübertragung. Aber in einer Video-Aufzeichnung, die im Lauf des Abends zur Verfügung stand, beantwortete der Bundesgesundheitsminister immerhin die wichtigsten Fragen rund um die Corona-Pandemie, die Versorgung mit Impfstoff, die aktuelle Impfstrategie und die Perspektiven.

Warteschelife? Frustrierend

Die Menschen seien nach einem Jahr in der Pandemie und wiederholtem Lockdown müde, so Spahn: "Sie wollen raus." Aber das Virus sei nicht müde, im Gegenteil: es verändere sich, werde ansteckender. Tests, auch Schnelltests als Übergangstechnologie, könnten mehr Sicherheit bringen. Mittlerweile seien mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland geimpft, allmählich könne man erste Verbesserungen feststellen, so Spahn. Jetzt sei mehr Impfstoff da. Alle zugelassenen Impfstoffe seien, betonte Spahn, wirksam und sicher. Und im zweiten Quartal des Jahres werde es noch deutlich mehr geben. Dann könnte auch in den Arztpraxen geimpft werden.

Warum es keine einheitliche Vorgehensweise für eine Anmeldung gibt? "Das ist so in einer föderalen Vielfalt", sagte der Bundesminister. Dabei könne man aber auch voneinander lernen. Ihm sei klar: Bis zu acht Stunden am Telefon in der Warteschleife zu hängen, um einen Termin zu bekommen – das ist frustrierend.

CureVac kommt wohl bald

Und was ist mit dem Impfstoff von AstraZeneca? In Baden-Württemberg sei man damit – leider – etwas zurückhaltend, sagte Hoffmeister-Kraut. Die Daten zur Wirksamkeit, versicherte Spahn, seien indes nicht schlecht. Aber der Impfstoff sei bisher nur für 18- bis 64-Jährige empfohlen, weil es bei Älteren keine Erfahrungswerte gebe. Jetzt warte man auf die Daten aus Schottland, wo auch andere Altersklassen damit geimpft worden seien.

Ziel sei es, so Spahn, noch im Sommer, irgendwann zwischen Juli und September, jedem ein Impf-Angebot machen zu können. Und ja, man hoffe noch im Mai oder Juni auf eine Zulassung für den CureVac-Impfstoff aus Tübingen. Es werde auch die Phase kommen, in der man viele Impfgegner werde überzeugen müssen, schätzt Spahn. Und wie sieht es in einer der "schwersten Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg" mit einer Notzulassung aus? Die, kontert Spahn, werde es nicht geben. Der russische Impfstoff? Mit ordentlichen Daten lasse man jeden Impfstoff zu. Aber "nicht auf Zuruf".

Letzter Pandemie-Frühling?

Die Virus-Mutationen? Die vorhandenen Impfstoffe seien auch dagegen wirksam, sagte Spahn. Die Corona-Warn-App und der digitale Impfausweis? In einer idealen Welt, meint Spahn, könnte man alles in einer einzigen digitalen App zusammenfassen, auch die digitale Identität. "Aber wir leben nicht in einer idealen Welt, sondern in Deutschland." Datenschutz und Datensicherheit seien oberstes Gebot. Seit 16 Jahren sei die digitale Krankenakte gesetzlich verankert, erst jetzt sei sie im Werden. Gesundheitsdaten seien sehr sensibel, die Software könne man nicht "bei Apple, Amazon oder in China" bestellen, die müsse aus Deutschland kommen, "mit unseren Vorgaben und unserem Datenschutz".

Und wann kommt die Öffnung? Ziel sei es, noch im Sommer alle zu impfen, die geimpft werden wollen. Und die, die es nicht wollen, "können nicht erwarten, dass die anderen weiterhin Masken tragen". Spahns Versprechen: "Es kommt das zweite Frühjahr in der Pandemie – und das letzte, wenn wir alles richtig machen."

Es sei wichtig, weiterhin Rücksicht aufeinander zu nehmen, resümierte Nicole Hoffmeister-Kraut. Auch für die, die politische Entscheidungen treffen, sei es nicht leicht.