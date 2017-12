Balingen Mensch, Wirt, Freund: "Kali" ist tot

Balingen. Die Nachricht machte in Balingen schnell die Runde, viele sind betroffen, weil viele ihn kannten und schätzten: als Mensch, als Wirt, als Freund. Während seines gesamten Berufslebens war "Kali" nahe und in der Gastronomie unterwegs – er schuf Räume für Leute, die abseits des Mainstreams unterwegs waren und sind.

Karl-Heinz Braun wurde 1952 in Balingen geboren, er wuchs am hinteren Heuberg auf, ging zur Sichelschule und absolvierte anschließend eine Lehre zum Bierbrauer bei der Adlerbrauerei. Anschließend arbeitete er in Brauereien in Oberndorf und Ulm, ehe er 1981 seine erste eigene Kneipe in Balingen aufmachte: den "Römer". Schon ein Jahr später eröffnete er die mittlerweile legendäre "Römerklause" in der Innenstadt. Ebenso betrieb er das Schützenhaus Galgenhölzle in Heselwangen, auch als "Tenne" bekannt. Doch dabei blieb es nicht.

Ende der 1980er-Jahre stieg Karl-Heinz Braun ins Diskothekengeschäft ein. Nach dem "Crazy" in Ebingen und demjenigen in Sigmaringen eröffnete er 1994 das WOM in Balingen – auch das eine legendäre Einrichtung, mit dem Dragster auf dem Dach, dem roten Doppeldecker-Diskobus vor der Tür und im Innern Motoräder an den Decken und in Glasvitrinen. Mitte der 2000er-Jahre, als die Disko für Pflanzen-Mauk weichen musste, zog das WOM nach Hechingen um, wo es bis heute besteht.