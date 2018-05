Balingen Meisterschale und große Glückseligkeit

"Wenn wir solche Sponsoren haben, ist es mir um die TSG-Fußballer nicht Angst", hielt Oberbürgermeister Helmut Reitemann fest. Er geht deshalb davon aus, dass Balingen nicht nur in der nächsten, sondern auch in der übernächsten Saison in der Regionalliga spielen wird. Diese hing in den vergangenen Jahren "wie ein Damoklesschwert über uns. Jetzt ist es geschafft", freute er sich und wünschte den Kickern nicht nur weiterhin viel Erfolg, sondern auch einen guten Flug – nach Mallorca zum Feiern.