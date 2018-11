Balingen Mehrer plant neue Produktionshalle

Balingen. Nach Darstellung des Stadtplanungsamts soll der Neubau an der Rosenfelder Straße auf einer Grundfläche von rund 2600 Quadratmetern direkt neben dem bestehenden Verwaltungskomplex entstehen.

Für dieses Areal existiert derzeit kein Bebauungsplan, deshalb soll nun einer aufgestellt werden. Einen ersten Anlauf dafür hatte es bereits vor zehn Jahren gegeben; auf diese Pläne greift man zurück. Vor dem Gemeinderat befasst sich der Technische Ausschuss erstmals mit dem Vorhaben (Mittwoch, 14. November, 17 Uhr, Rathaus).

Der Bebauungsplan soll insbesondere die derzeit "inhomogene Situation innerhalb des Plangebiets" regeln: Die Firma Mehrer, gegründet an der Neuen Straße in der Stadtmitte, 1927 umgezogen an den heutigen Standort, ist an der Rosenfelder und an der Geislinger Straße von Wohnbebauung und Gewerbeeinheiten umgeben. Auf dem Areal befindet sich zudem ein landwirtschaftlich genutztes Anwesen.