Balingen Mehr Sicherheit für Radfahrer an der B 463

Der Gleitschutz besteht laut Mitteilung des Landratsamts aus einem zusätzlichen Holm, der an der Rückseite der Schutzplankenpfosten angebracht wird. Dadurch kann verhindert werden, dass ein Radfahrer auf einen der starren, scharfkantigen Pfosten prallt, falls er etwa auf dem Radweg stürzt. Die Kosten dafür betragen rund 13 000 Euro; bezahlt werden sie vom Bund.

Auf dem B 463-Abschnitt zwischen Balingen und Weilstetten, der vor wenigen Jahren erneuert und um eine zusätzliche Fahrbahn erweitert worden war, hatten sich zuletzt viele schwere, auch tödliche Unfälle ereignet. Dabei waren Autos, die in Unfälle verwickelt waren, auch von der Straße über den Radweg hinweg in die Böschung geschleudert. Glücklicherweise kamen dabei weder Fußgänger noch Radfahrer zu Schaden. In der Folge wurde zwischen den Fahrbahnen eine profilierte Markierung aufgebracht; außerdem wurde zwischen der Bundesstraße und dem Radweg eine Schutzplanke aufgestellt.