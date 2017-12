Balingen Mehr Geld für die freien Kitas

Rückwirkend ab 2016 wird der Zuschuss von 940 auf 1007 Euro je Monat und Kind angehoben. Zudem sollen die Zuschüsse künftig jedes Jahr im März fortgeschrieben, das heißt: geprüft, und bei Bedarf erhöht werden. Die "Kindervilla" hatte dies beantragt, nun sollen alle Träger profitieren, die pauschale, platzbezogene Zuschüsse bekommen. Verbindlich entscheiden wird der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung am Dienstag, 19. Dezember.

Außerdem sprach sich der Ausschuss für eine Einzelfallregelung für so genannte "Juli-Kinder" in der "Kindervilla" aus. Demnach kann der städtische Zuschuss auch für Kinder gewährt werden, die im Juli ihr drittes Lebensjahr vollenden und damit streng genommen nicht mehr in der Krippe betreut werden dürften.

Es wäre "pädagogisch widersinnig", Kinder für lediglich einen Monat in eine Übergangs-Kita geben zu müssen, fand Oberbürgermeister Helmut Reitemann –­ und die gewählten Bürgervertreter folgten seiner Argumentation.