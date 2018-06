Balingen Mehr als 1800 Läufer dabei­ – Firmenlauf ist ausgebucht

Diese starken Zahlen bringen es mit sich, dass vor Ort – anders als in den Vorjahren übich – keine Nachmeldemöglichkeit mehr besteht. "Wir müssen den Schnitt machen – 1800 Anmeldungen sind in Balingen eine neue Dimension. Jetzt werden wir sehen, wie sich die Läufer auf der Strecke verteilen und wie der Marktplatz mit so vielen Teilnehmern und Besuchern auskommt", sagt Alexander Hübner vom Orga-Team des WLV.

Noch eine weitere Neuigkeit beim AOK Firmenlauf Balingen 2018 gibt es: Erstmals können die Team-Captains die Startunterlagen für ihre Mannschaften in den Räumlichkeiten der TSG Balingen in der Bahnhofstraße 20 abholen. Die Geschäftsstelle der TSG Balingen ist zur Abholung der Startunterlagen am Dienstag und Mittwoch, 5. und 6. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Unterlagen werden, teilt der WLV mit, nur gesammelt an den Team-Captain oder einen Vertreter des Team-Captains ausgehändigt.