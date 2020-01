Balingen McArena soll im Mai fertig sein

Oberbürgermeister Reitemann "sehr glücklich"

Dass die Mini-Arena gut angenommen wird, davon ist auch Oberbürgermeister Helmut Reitemann überzeugt. Er zeigte sich "sehr glücklich" über das zusätzliche Angebot für Freizeit-Kicker und die TSG-Fußballer. "Die McArena steht am richtigen Platz", so seine Einschätzung. Er verweist auf die anderen Sportanlagen nebenan und die vielen Parkplätze in unmittelbarer Nähe. Sie lasse auch Platz für ein weiteres E-JugendSpielfeld, das "zur Abrundung" auf dem Stadiongelände angelegt werden soll. Für Uwe Haußmann, Vorsitzender der TSG-Fußballabteilung, ist es wichtig, "dass wir sie haben". Die Arena werde vor allem im Winter Entlastung bringen, denn in den kälteren Monaten seien die Trainingsmöglichkeiten mit nur einem Kunstrasenplatz sehr begrenzt. Aktuell müssten die Regionalliga-Kicker nach Rangendingen ausweichen. "Wir haben uns schon lange mit einem solchen Projekt beschäftigt", erklärt Uwe Müller von der Geislinger Financial Architects AG. Die Pläne seien nach und nach immer konkreter geworden. Deren Realisierung wurde laut Müller schließlich möglich, nachdem noch vier weitere Privatpersonen, die nicht aus der Region seien, als Investoren gewonnen werden konnten.