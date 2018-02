Balingen McArena direkt neben dem Stadion

Die Investoren wollen beim Spielfeld in einem Häuschen eine Dixie-Toilette aufstellen. Zuvor hatten sich Gedankenspiele zerschlagen, den Kickern die Toiletten im Sportheim "Henkes 12. Mann" oder im Stadion zur Verfügung zu stellen. Auch die Toiletten in der gegenüberliegenden Tankstelle kamen nicht in Frage.

Nach den derzeitigen Planungen soll im Sommer mit den Bauarbeiten begonnen werden, so dass etwa ab September gespielt werden kann. Zuvor müssen noch der Erbbaupachtvertrag unterschrieben und das Baugesuch genehmigt werden.

Uwe Haußmann, der Vorsitzende der Balinger Fußballabteilung, zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung. Mit der McArena stehe bald eine weitere Sportstätte bereit, die auch die TSG-Fußballer nutzen wollen. "Dies sorgt für eine Entzerrung des Trainingsbetriebs", ist er sich sicher. Und weiter: "Für uns geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung."