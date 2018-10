Balingen Matti Münch auf Spuren der Kriegerdenkmale

Nachdem die Erfassung von Kleindenkmalen in Baden-Württemberg abgeschlossen ist, widmet sich die Heimatkundliche Vereinigung in ihrem diesjährigen Jahresprogramm just jenen Kleindenkmalen in der Region. Ausgehend von den gesammelten Datensätzen, begibt sich Matti Münch in seinem Vortrag auf die Spur von Kriegerdenkmalen in der Region. Die Auswertung geschieht dabei mit einer klassisch regionalgeschichtlichen Fragestellung: War es hier wie überall? Und auf das Thema bezogen: Lassen sich die für Deutschland typischen Formen von Krieger- und Gefallenendenkmale in der Region nachweisen? Lassen sich die Zäsuren in der Deutung der Kriegstoten (nach 1870/71, nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg) hier ebenso nachweisen? Gibt es gar regionale Besonderheiten, die einer speziellen Erklärung bedürfen?

Diesen und weiteren Fragen wird Münch in seinem Vortrag im Landratsamt nachgehen und versuchen, Antworten zu finden.

Der Balinger Matti Münch studierte nach seiner Schulzeit am Hechinger Gymnasium Geschichte und Englisch an der Universität Konstanz und promovierte dort mit einer Arbeit über Mythos und Alltag der Schlacht von Verdun. Als Fachleiter für Geschichte bildet er seit knapp einem Jahrzehnt (Geschichts-)Lehrer am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Rottweil aus, publiziert zu fachdidaktischen Fragestellungen und ist daneben als Schulbuchautor tätig. In der Region kennt man Münch auch als Saxofonisten verschiedener Ensembles, etwa dem Quartett "Maja".