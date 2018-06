Balingen Marode Brücken: Gibt’s Zuschüsse?

Balingen. Die Details, warum die Verkehrs- und Fußgängerbrücken über die Eyach an der Blumental- sowie an der Mühlstraße in Frommern sowie die Steinachbrücke am Balinger Messegelände ersetzt werden sollen, stellte Tiefbauamtsleiter Eduard Köhler am Mittwoch im Technischen Ausschuss des Gemeinderats vor. Für jedes dieser Bauwerke liegen demnach gute Gründe vor, sie abzureißen.

Die Verkehrsbrücke an der Blumentalstraße ist Baujahr 1895, eine Prüfung vor drei Jahren brachte zahlreiche Schäden ans Licht. Fahrzeuge über zwölf Tonnen dürfen die Brücke nicht mehr überfahren, der Stadtbus nur mit einer Sondergenehmigung. Eine Sanierung sei nicht mehr vertretbar, so Köhler. Stattdessen solle eine neue, dann auch breitere Brücke gebaut werden, samt Radfahrstreifen und Fußgängerweg – dadurch würde dann auch die jetzige, 1975 errichtete, parallel verlaufende Fußgängerbrücke überflüssig und könnte, weil ebenfalls in einem schlechten Zustand, abgerissen werden. Die Kosten für eine neue Brücke belaufen sich geschätzt auf rund 800 000 Euro.

Ebenfalls Baujahr 1895 ist die Brücke an der Mühlstraße in Frommern – und wie das Bauwerk Blumentalstraße ist es stark in die Jahre gekommen. Köhler: "Beide Bauwerke sind mehr als 120 Jahre alt – da dürfen sie auch kaputt sein." Bis 2013 war die Brücke Mühlstraße noch für den Verkehr frei, seitdem dürfen nur noch Fußgänger und Radfahrer drüber. Jährliche Sonderprüfungen sind notwendig für das Bauwerk, das eine Verbindung zwischen dem Altort Frommern sowie dem Schulzentrum und Buhren bietet. Kosten für einen Neubau: rund 300 000 Euro.