Balingen Mann schlug Frau bei a-ha-Konzert bewusstlos

Angeklagter entschuldigt sich bei Frau

Auslöser sei klar der Fingerbiss gewesen. "Da sind dem Angeklagten die Sicherungen durchgebrannt", stellte der Staatsanwalt fest.

Dass der Mann sich daraufhin von hinten an die Frau angeschlichen habe, wertete der Anklagevertreter jedoch als "Hinterlist", weswegen er eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung forderte.

Der Angeklagte räumte über seinen Anwalt den Vorwurf ein, die Frau geschlagen zu haben. Er entschuldigte sich bei der 38-Jährigen: "Es war falsch, und es tut mir leid", sagte er.

Die Richterin sprach schließlich das Urteil: Sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, ausgesetzt auf drei Jahre. Über den Biss gegen seine Frau habe er sich "verständlicherweise aufgeregt, doch bei Ihrer Reaktion hört das Verständnis auf", sagte sie in der Urteilsbegründung. Sie sprach von einem "hinterlistigen Überfall", der "lebensgefährdend" enden hätte können.

Gleichwohl attestierte sie dem Mann, der bislang nicht vorbestraft war und in geordneten Verhältnissen lebt, eine gute Sozialprognose: "Sie sind kein Typ, dem man so was zutrauen würde."

Mit dem Nebenkläger, der für die geschlagene Frau eine Klage auf Schmerzensgeld und Schadensersatz führte, hatten sich zuvor der Angeklagte und sein Verteidiger auf einen Vergleich geeinigt. Der Mann zahlt der 38-Jährigen, die als Folge des Angriffs noch immer über körperliche und psychische Problem klagt, in den kommenden zwei Monaten 5000 Euro.