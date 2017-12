Balingen Mann rast mit 130 km/h durch Innenstadt

Der 59-Jährige fiel gegen 23.50 Uhr einer Polizeistreife in der Oberen Kirchstraße auf, weil er auf der falschen Fahrbahn unterwegs war. Weil bekannt war, dass er keinen Führerschein hat, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. In der Friedrichstraße versuchten die Beamten, den BMW-Fahrer zu kontrollieren.

Auf Blaulicht und andere Haltezeichen reagierte der 59-Jährige nicht. Die Kreuzung der Ebertstraße mit der Spitalstraße überfuhr der Mann trotz Stoppschild ohne Halt und beschleunigte danach stark.

Die Flucht ging weiter über die Schillerstraße. Hier betrug die gefahrene Geschwindigkeit teilweise über 130 km/h. Am Ende der Schillerstraße fuhr der Mann bei Rot über die Ampel und auf direktem Weg in die Auffahrt zur B 27. In der Kurve bei der Sparkassen-Arena kam er wegen seines hohen Tempos nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Straßenlaterne, die umfiel.