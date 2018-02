Balingen Mann nutzt Marihuana als Schmerzmittel

Der 51-Jährige legte Einspruch ein, am Dienstag landete die Sache vor dem Amtsgericht in Balingen. Eins vorweg: Der Angeklagte räumte die Tat sofort ein. "Klar, ich habe es gemacht. Aber die Strafe fand ich zu hart", erklärte er. In der Verhandlung wollte er vor allem seine Situation und Motivation schildern.

Der 51-Jährige blickte zurück ins Jahr 2010: Damals hatte er bei einem Arbeitsunfall die Halswirbelsäule verstaucht. Es kamen heftige Schmerzattacken, der Angeklagte musste starke Schmerztabletten nehmen. Einige Jahre später habe ihn ein Bekannter auf die Idee gebracht, zur Schmerzlinderung Marihuana zu konsumieren.

Die Pflanze ließ sich der Angeklagte jedoch nicht ärztlich verschreiben; stattdessen beschloss er, diese im Gewächshaus auf seinem Grundstück anzubauen. "Wahrscheinlich habe ich das Ganze unterschätzt. Ich habe es im Vorfeld gar nicht so wahrgenommen", gab er im Gerichtssaal zu. Mit den Erleichterung versprechenden Pflanzen hatte der Angeklagte dann aber nur Probleme: Offenbar hatte er sozusagen "kein grünes Händchen". Es seien "bloß ein paar Blätter" gewesen, zur Blüte sei es nicht gekommen, sagte er. Immer wieder habe er mit zwei oder drei Samen probiert. Konsumiert habe er allerdings sehr wenig: "Das war eigentlich ungenießbar".