Balingen Mann kettet sich im Landratsamt an

Der Balinger Schwerbehinderte hatte nach Angaben der Kreisbehörde am 14. Dezember bei Landrat Pauli vorgesprochen, weil seine Tochter in einer Notlage sei und kein Heizöl für den Winter habe. Pauli habe sich mit der Günther-Lehner-Stiftung in Verbindung gesetzt, die eine Spende von 500 Euro zugesagt habe. Am 17. Dezember habe er per Mail nachgehakt, weil er noch nichts gehört habe.