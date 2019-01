Balingen "Mamma Mia" und "Waterloo"

Balingen. Die Legende lebt! Noch nie war dieser Satz so wahr wie heute: ABBA, eine der erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten, will nach mehr als 30 Jahren neue Songs veröffentlichen. Und die Chancen, dass weitere folgen könnten, stehen nicht schlecht. Eines aber haben die vier Musiker definitiv ausgeschlossen: Dass sie je wieder live zusammen auf der Bühne stehen werden. Wie sich der Sound von ABBA anhört und anfühlt, das können Fans derweil in der "ABBA Gold"-Schau erleben.

Unter der Leitung von Produzent Werner Leonard präsentiert die Konzertschau originalgetreu die Musik und das Gefühl der Ausnahmeband. Das Bühnenspektakel wurde für die neue Spielzeit komplett überarbeitet. Dabei treffen Glamour-Pop, Ohrwürmer und die Glitzerwelt der 1970er- und 1980er-Jahre auf erstklassige Künstler und raffinierte Bühnentechnik.

Welthits wie "Waterloo", "Money, Money, Money", "Thank you for the music", "Mamma Mia", "SOS", "Super Trouper", "Dancing Queen", "Chiquitita" oder "Fernando" sind zu hören, dazu kommt eine Video-Show mit Live-Kamera und eine Retro-Licht-Show. Damit das "ABBA-Gefühl" zum Leben erwacht, dafür sorgt die Konzertschau mit Professionalität und Authentizität bis ins kleinste Detail: Nicht nur die Kostüme sitzen ebenso wie die Choreografien perfekt, auch der schwedische Akzent der legendären Vier aus Stockholm ist originalgetreu zu hören. Vor allem aber glänzt "ABBA Gold" nach Angaben der veranstalter mit einem Sound, der ebenso perfekt wie heutig daherkommt: Wochenlang wurde im Tonstudio getüftelt, wurde einstudiert und geprobt. Karten für die Konzertshow "ABBA Gold" kosten zwischen 30,35 und 51,05 Euro, ermäßigt 24,35 bis 40,55 Euro. Erhältlich sind sie unter anderem bei der Stadthalle Balingen, Telefon 07433/ 9 00 84 20.