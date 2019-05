Balingen Mehr Frauen in den Gremien

Die SPD bot 2019 zwei Kandidatinnen mehr auf als 2014 (nämlich 16). Ergebnis: Vier Frauen wurden gewählt, 2014 waren es nur zwei gewesen. Männliche Bewerber waren es vor fünf Jahren 18 (fünf gewählt), 2019 mit 16 etwas weniger (zwei gewählt).

Fünf Kandidatinnen gingen für die Freien Wähler 2019 ins Rennen. Ergebnis: eine wurde gewählt. 2014 waren von vier Bewerberinnen zwei dabei. Interessant scheinen die Freien Wähler für Frauen aber ohnehin nicht zu sein: Die große Mehrheit der Bewerber (2014 28 von 32, 2019 24 von 28) sind Männer. In beiden Wahljahren schafften jeweils vier Männer den Sprung ins Gremium.

In der deutlichen Mehrheit sind die männlichen Bewerber auch bei der FDP: 2014 waren es 20 von 32 insgesamt, 2019 21. In beiden Jahren schafften es vier männliche Liberale ins Gremium. 2014 nur eine Frau, 2019 zwei Bewerberinnen.

Die Grünen schickten vor fünf Jahren mehr Kandidatinnen als Kandidaten ins Rennen (17:15), zwei wurden gewählt (Conny Richter und Ute Hettel, beide traten 2019 nicht mehr an). 2019 waren es 13 Bewerberinnen und 15 Bewerber – gewählt wurden drei Männer und vier Frauen.

Auffällig ist noch ein weiteres: Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren waren Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Angela Godawa (SPD) und Conny Richter (Grüne) jeweils die Stimmenköniginnen ihrer Listen. 2019 liegt keine Frau auf einem vorderen Platz.

Vielmehr, so scheint es, gibt es weniger Ausreißer nach oben. Dafür aber einen insgesamt breiteren Zuspruch für weibliche Bewerberinnen. Schlechter repräsentiert als im Gemeinderat (rund ein Drittel aller Sitze) sind Frauen in den Ortschaftsräten: Dort haben Bewerberinnen sowohl 2014 wie 2019 insgesamt 21 von 97 möglichen Sitzen errungen (21 Prozent).

Prozentual die meisten Frauen sind künftig in den Gremien von Erzingen und Zillhausen vertreten, (jeweils drei von neun Sitzen), darauf folgen Streichen (zwei von sieben), Ostdorf (drei von elf), Frommern (vier von 18), Heselwangen (zwei von neun) und Weilstetten (zwei von 13). Gemeinsame Schlusslichter hinsichtlich einer ausgeglichenen Geschlechterverteilung sind Engstlatt und Endingen: Dort sitzt jeweils eine Frau zusammen mit zehn Männern im Gremium.

Deutlich wird beim Blick in die Ortsteile, dass Frauen auch in den Kandidatenlisten zumeist unterrepräsentiert waren. Nur eine Kandidatin (Heinke Grieshaber) trat in Engstlatt an, jeweils zwei in Endingen, Streichen, Heselwangen und Weilstetten. Drei Bewerberinnen waren es in Ostdorf, fünf in Erzingen, sechs in Zillhausen. Ausnahme von der Regel: 16 Kandidatinnen traten in Frommern an.

Frommern weicht auch in anderer Hinsicht von einem Trend ab: Dass nämlich Frauen in den Ortsteilen, wenn sie sich bewerben, sehr gute Chancen haben, gewählt zu werden und damit die Politik vor Ort mitzugestalten. In Frommern schafften nur vier der 16 Bewerberinnen den Sprung ins Gremium, in Erzingen zwei von fünf. In Endingen (eine von zweien) und in Zillhausen (drei von sechs) war es immerhin die Hälfte. Dagegen wurden in Engstlatt, Streichen, Heselwangen, Ostdorf und Weilstetten alle Kandidatinnen in den Ortschaftsrat gewählt.

Drei Frauen sind zudem Stimmenköniginnen in ihren Ortschaften: Sonja Lohner in Heselwangen, Edith Getrost in Erzingen und Martina Sodamin in Ostdorf. Bemerkenswert: Sodamin erhielt dabei sogar mehr Zuspruch als Dietmar Foth und damit der Mann, der bei den Wahlen zum Balinger Gemeinderat listenübergreifend die meisten Stimmen aller Bewerber erhalten hat.