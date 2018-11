Auf zum Kirchturm der Stadtkirche: So lautete das Motto beim Vorlesetag der Mediothek. Doch bevor die kleinen Zuhörer die vielen Stufen erklommen, schilderte Märchenerzählerin Sigrid Maute auf der Empore zuerst die Geschichte vom stolzen Orgelbauer. Bezirkskantor Wolfgang Ehni begleitete das Märchen musikalisch. Anschließend ging es die Stufen hinauf in den Turm. Oben angekommen, genossen alle auf dem Rundgang einen herrlichen Blick auf die Stadt. Nach zwei weiteren Märchen wärmten sich alle bei Tee und Lebkuchen in der Mediothek auf. Foto: Privat