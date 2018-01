Balingen Mädchentreff spendet an Tierheim

Besonderen Eifer legten Anna-Maria Golic und Jolina Hielscher an den Tag. Sie sprachen wie die anderen Mädchen nicht nur die Menschen auf der Straße und in Geschäften an, sondern kamen auf die Idee, auch an Haustüren zu klingeln und um Spenden zu bitten. So kamen 161 Euro zusammen.

Jessica Bahnmüller, Liana Kelsch, Angelina Kosch, Leonie Werner, Guliana Golbe und Sila Yildirim sammelten weitere 112 Euro ein. Cindy Koepnick, Teamleiterin im Tierheim Tailfingen, nahm das Geld dankend entgegen. Damit die Frommerner wissen, was mit den Spenden geschieht, werden zukünftig Broschüren des Tierschutzvereins in öffentlichen Einrichtungen ausgelegt.