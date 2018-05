Balingen "Mädchen können werden, was sie wollen"

Balingen. Der Arbeitskreis "Mädchen in Balingen" der sich aus Fachfrauen des BBQ, Jugendförderverein ZAK, Lauwasenschulen, Mobiler Jugendarbeit, Schulsozialarbeit sowie dem Kinder- und Jugendbüro zusammensetzt, veranstaltet seit 2002 den Projekttag "Mädchen werden, was sie wollen". Damit soll Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren schon vor dem ersten Schulpraktikum ein Einblick in unterschiedliche Berufsfelder ermöglicht werden. Gleichzeitig sollen die Schülerinnen frühzeitig für die Themen Ausbildung und persönliche Lebensplanung sensibilisiert werden.

Auch nun kamen wieder Schülerinnen der siebten Klassen der Förder-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen in Balingen zu diesem Projekttag zusammen.

Auf spannende Art und Weise lernten die Mädchen die Berufe der Floristin, Erzieherin, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Industriekauffrau, Technischen Produktdesignerin und Polizistin kennen. Vertreterinnen dieser Berufe stellten diese in Workshops vor, in denen sich die Mädchen auch an ganz praktischen Aufgaben ausprobieren konnten.