Balingen Luxus-Karosse für Bildungszwecke

Balingen. Zwei- bis dreimal im Jahr habe sie das Vergnügen, Fahrzeuge des bayerischen Automobilherstellers für Schulungszwecke zu verschenken, sagte Lucia Knebel, Gebietsleiterin Aftersales bei BMW Deutschland. Aber bisher noch nie eines in dieser Preisklasse.

Für Thomas Taumler, Filialleiter der ahg-Autohandelsgesellschaft, ist es "ein gutes Beispiel, wie regionale Wirtschaft funktionieren kann": "Sie schicken uns Jahr für Jahr erstklassige Gesellen, die immer wieder Kammer- und Innungssieger werden", sagte er zu Schulleiter Eugen Straubinger von der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule: "Da ist es um so schöner, dass wir Ihnen heute auch mal was geben können." Mit dem Fahrzeug sei man, was die Ausbildung von angehenden Kfz-Mechatronikern angeht, "für die nächsten zehn Jahre gesichert": Carbon-Karosserie, Hybrid- und Allradantrieb, moderne Datenvernetzung und Online-Entertainment würden in der Ausbildung ein breites Spektrum von Möglichkeiten bieten.

"Darf auch ich den fahren?", erkundigte sich Eugen Straubinger schmunzelnd. Klar kann er das. Aber nur auf dem Schulhof. Denn das Fahrzeug ist ausschließlich für Schulungszwecke gedacht und bekommt keine Straßenzulassung. Die Philipp-Matt­häus-Hahn-Schule habe den Anspruch, eine "hochmoderne, innovative Schule zu sein", sagte Straubinger. Ziel sei es, junge Menschen so zu qualifizieren, dass sie im Kreis bleiben als qualifizierte Fachkräfte in den großen Unternehmen, die zum Teil auch Weltmarktführer seien. Um so mehr freue ihn die wertvolle Spende.